x
01 июля 2025
|
последняя новость: 16:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 июля 2025
|
01 июля 2025
|
последняя новость: 16:29
01 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов приговорен к 13 годам колонии

Судебные решения
Россия
время публикации: 01 июля 2025 г., 15:35 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 15:40
Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов приговорен к 13 годам колонии
AP Photo/Pavel Bednyakov

Во вторник, 1 июля, Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова к 13 годам колонии по делу о хищениях на сумму свыше четырех миллиардов рублей (около $51 млн).

Ему назначили штраф в 100 миллионов рублей.

Суд также взыскал с Иванова более 4,1 миллиарда рублей по двум искам и конфисковал имущество на 2,5 миллиарда, передает РИА Новости.

Обвиняемого лишили ордена "За заслуги перед Отечеством".

Тимур Иванов был арестован в апреле 2024 года. Вместе с ним был арестован знакомый замминистра Сергей Бородин. Им было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, Иванов и Бородин "вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления – получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны".

Тимур Иванов занимал пост замминистра обороны РФ с мая 2016 года по апрель 2024 года. В минобороны РФ он курировал вопросы строительства и капитального ремонта ведомственных объектов, отвечал за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения вооруженных сил. До прихода на пост замминистра Иванов несколько лет возглавлял АО "Оборонстрой".

Тимуру Иванову было посвящено расследование "Фонда борьбы с коррупцией", вышедшее на канале Алексея Навального в декабре 2022 года – "Война и Пир. Гламурная жизнь заместителя министра обороны Тимура Иванова".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 апреля 2024

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов арестован до 23 июня, он обвинен в получении крупной взятки
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 апреля 2024

Замминистра обороны РФ задержан по подозрению в получении взятки