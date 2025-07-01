Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов приговорен к 13 годам колонии

Во вторник, 1 июля, Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова к 13 годам колонии по делу о хищениях на сумму свыше четырех миллиардов рублей (около $51 млн).

Ему назначили штраф в 100 миллионов рублей.

Суд также взыскал с Иванова более 4,1 миллиарда рублей по двум искам и конфисковал имущество на 2,5 миллиарда, передает РИА Новости.

Обвиняемого лишили ордена "За заслуги перед Отечеством".

Тимур Иванов был арестован в апреле 2024 года. Вместе с ним был арестован знакомый замминистра Сергей Бородин. Им было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, Иванов и Бородин "вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления – получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны".

Тимур Иванов занимал пост замминистра обороны РФ с мая 2016 года по апрель 2024 года. В минобороны РФ он курировал вопросы строительства и капитального ремонта ведомственных объектов, отвечал за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения вооруженных сил. До прихода на пост замминистра Иванов несколько лет возглавлял АО "Оборонстрой".

Тимуру Иванову было посвящено расследование "Фонда борьбы с коррупцией", вышедшее на канале Алексея Навального в декабре 2022 года – "Война и Пир. Гламурная жизнь заместителя министра обороны Тимура Иванова".