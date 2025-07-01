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В Таиланде отстранена от должности премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават

Таиланд
время публикации: 01 июля 2025 г., 18:34 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 19:01
В Таиланде отстранена от должности премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават
AP Photo/Sakchai Lalit

Конституционный суд Таиланда принял решение временно отстранить от должности премьер-министра Пхетхонгтхан Чинават в связи с нарушением этики. Основанием для этого стал ее телефонный разговор с бывшим премьер-министром Камбоджи Хун Сеном.

Разговор, о котором идет речь, произошел 15 июня. Чинават называла своего собеседника «дядей» и подвергла критике армейское командование, приказавшее солдатам открыть огонь на границе. В результате инцидента погиб камбоджийский военнослужащий.

С обращением в суд выступила группа из 36 сенаторов, обвинивших главу правительства в нарушении конституции королевства. Премьеру предоставлено 15 дней на представление аргументов в свою защиту. Обязанности главы правительства временно выполняет вице-премьер. Сурия Джунгрунгреангкит.

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