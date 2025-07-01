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Мир

В России возбуждено уголовное дело в отношении журналиста Юрия Дудя

Россия
время публикации: 01 июля 2025 г., 17:00 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 17:04
В России возбуждено уголовное дело в отношении журналиста Юрия Дудя
Wikipedia.org. Фото: Никита Андреев

Главное следственное управление Следственного комитета России сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста Юрия Дудя. Поскольку он находится за пределами РФ, рассматривается вопрос об объявлении его в международный розыск.

"Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Юрия Дудя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", – сообщает официальная страница ГСУ СК РФ в мессенджере Telegram.

Отмечается, что Дудь был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение "порядка деятельности иностранного агента".

"По версии следствия, не позднее 19 мая 2025 года в нарушение порядка деятельности иностранного агента, предусмотренного Федеральным законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", он уклонился от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах", – утверждается в заявлении СК.

Мир
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