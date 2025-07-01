Карл Третий в целях экономии отказался от королевского поезда

В рамках политики по сокращению расходов монархии британская королевская семья откажется от королевского поезда, который будет выведен из эксплуатации в 2027 году. Виндзоры будут путешествовать на обычных поездах.

Сообщение совпало по времени с публикацией годового отчета о расходах монархии, согласно которому только одна поездка из Глостершира в Лондон через Стаффордшир, продолжавшаяся два дня, обошлась налогоплательщикам более чем в 44000 фунтов.

Перемещение на вертолете является более дешевой и скоростной альтернативой. Согласно тому же отчету, 141 перелет обошелся в 475000 фунтов. "Мы двигаемся вперед и не должны быть связаны прошлым", – сообщил хранитель королевского кошелька Джеймс Челмерс.

Первым британским монархом, совершившим путешествие на королевском поезде, в 1842 году стала королева Виктория. Она считала поездки по Британии частью своих обязанностей. Активно пользовалась специальным составом и королева Елизавета. Но все больше времени поезд проводил в депо.

Добавим: члены королевской семьи используют и самолеты. За истекший год на 55 чартерных перелетов было потрачено 600000 фунтов, и еще 126000 – на полеты рейсовыми самолетами. Общая сумма транспортных расходов Виндзоров составила 4,7 миллиона фунтов, сообщает BBC.