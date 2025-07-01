Генштаб ВСУ: перехвачены 47 из 52 российских БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 60 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 1 июля 2025 года российские военные выпустили по Украине 52 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов.

Украинские ПВО перехватили 47 беспилотников, запущенных российскими военными.

Украинская сторона сообщает, что зафиксированы попадания по целям в трех локациях и падения обломков еще в одной локации.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 30 июня до утра 1 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 60 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Крыма, Черного и Азовского морей, Ростовской, Курской, Саратовской, Белгородской, Воронежской и Орловской областей.

Глава Удмуртской республики РФ Александр Бречалов сообщил, что одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников ВСУ. Зафиксированы попадания, причинен ущерб.