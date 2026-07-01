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Во Франции названа дата президентских выборов

Франция
время публикации: 01 июля 2026 г., 12:16 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 12:18
Во Франции названа дата президентских выборов
AP Photo/Thomas Padilla

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 18 апреля 2027 года, а второй, в случае необходимости, 2 мая. Представителей властей заявил, что официально об этом будет объявлено 1 июля на заседании совета министров. Второй президентский срок Эммануэля Макрона истекает менее, чем через год.

Согласно опросам общественного мнения, впервые реальный шанс занять Елисейский дворец есть у представителя ультраправого "Национального объединения". При этом неясно, кто будет от него баллотироваться. 7 июля суд должен рассмотреть апелляцию Марин Ле Пен против приговора, запрещающего ей занимать общественные должности. Если апелляция будет отклонена, то кандидатом станет Жордан Бардела.

Ле Пен уже трижды баллотировалась в президенты, причем дважды была второй, но во втором туре остальные политические силы объединялись против нее. Однако в последние годы во Франции наблюдается рост антимигрантских настроений. Предполагается, что и в будущем году потребуется второй тур, но в первом первое место займет представитель "Национального объединения"

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