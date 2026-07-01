Казахстан начинает поставки бензина в Россию – в качестве гуманитарной помощи

Казахстан согласился поставить России 50000 метрических тонн бензина в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает Arab News со ссылкой на четыре источника в топливной индустрии. Поставки будут осуществляться в Июле и августе 2026 года.

Согласно агентству Reuters, Россия начала также импорт бензина из Индии. Поставки осуществляются морем. По меньшей мере 60000 тонн уже находится в пути.

Один из источников рассказал, что Россия намерена импортировать 400000 тонн бензина в месяц из различных стран, в том числе, из Беларуси. Суточные потребности РФ в летнее время составляют около 110000 метрических тонн.

В последние недели, в связи с масштабными воздушными ударами Украины по российским нефтеперегонным заводам, в РФ возникла значительная нехватка бензина и дизельного топливо. В Крыму продажи прекращены полностью, в других регионах возникли длинные очереди. Зафиксирован рост цен.

Российские власти опасаются, что рост недовольства, вызванный топливным кризисом, может угрожать стабильности режима Владимира Путина.