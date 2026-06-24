Reuters: московский НПЗ не возобновит работу раньше 2027 года

Расположенный в Капотне московский нефтеперерабатывающий завод, подвергшийся украинским воздушным ударам, сможет возобновить работу не ранее, чем через полгода. Об этом сообщили агентству Reuters

два источника в энергетической отрасли.

Наиболее мощным стал удар в ночь на 18 июня, после которого НПЗ прекратил работу. Возник масштабный пожар. Генштаб ВСУ сообщил, что удары нанесены по комбинированной установке переработки нефти, установке вторичной переработки и резервуарному парку.

Топливно-энергетическая инфраструктура России стала основной целью украинских атак. Это привело к нехватке топлива в стране, являющейся одним из ведущих производителей нефти, и стало для россиян серьезным деморализующим фактором.

МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы. Он обеспечивал около 35% рынка топлива столицы, а также до 70% потребностей региона в бензине. Отсюда поступало авиационное топливо в московские аэропорты.