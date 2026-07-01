В Монако расследуют покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева

В Монако продолжается расследование взрыва у входа в жилой дом на улице Преподобного отца Луи Фролла, недалеко от границы с Францией. По данным прокуратуры княжества, неизвестный оставил у входа рюкзак со взрывным устройством и скрылся пешком в сторону французского Босолея. Камеры наблюдения зафиксировали подозреваемого в темной куртке и панаме.

Погибших в результате взрыва нет. Пострадали три человека: бывший украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, женщина и 13-летний подросток. Женщина, по сообщениям СМИ, получила наиболее тяжелые ранения и находится в критическом состоянии. Мужчина и ребенок были госпитализированы – их жизни, по последним данным, непосредственная опасность не угрожает. Личности женщины и подростка официально не раскрывались. В публикациях французских и других СМИ они фигурируют как спутница и сын Ермолаева, однако официального подтверждения этим данным пока нет.

Вадим Ермолаев – уроженец Днепра, основатель группы Alef, ранее входивший в рейтинги богатейших украинцев. В последние годы он отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра. В 2023 году Украина ввела против него санкции, обвиняя его в связях с Россией и бизнесом на оккупированных территориях. Сам Ермолаев эти обвинения отрицал, утверждая, что после аннексии Крыма Россия фактически отобрала его активы.

Прокуратура Монако расследует дело как покушение на убийство и незаконный оборот взрывчатки. Версия теракта, по данным местных властей, на данном этапе не рассматривается. Подозреваемый пока не задержан.

Некоторые западные и украинские СМИ обсуждают возможную связь нападения с историей вокруг сына Ермолаева, Артура Ермолаева. The Guardian пишет, что он был задержан на Кипре по запросу Интерпола, экстрадирован в Эстонию и обвинялся там в создании преступной организации, занимавшейся телефонным мошенничеством через колл-центры в Украине. По сведениям британского издания, ущерб оценивался более чем в 100 млн евро. Ермолаев-младший заключил сделку со следствием, получил условный срок, выплатил 8,5 млн евро и покинул Эстонию. Официально эта линия пока не названа следствием Монако мотивом покушения.

МИД Украины сообщил, что украинские дипломаты находятся на месте и оказывают консульское содействие, при этом личности пострадавших и наличие у них украинского гражданства уточняются по официальным каналам. Содержательных заявлений российских властей по этому делу на данный момент не было.