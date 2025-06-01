Обрушение моста на поезд в Брянской области РФ: не менее семи погибших, десятки пострадавших

В результате обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области погибли семь человек, около 70 пострадали, в числе пострадавших трое детей. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Обрушение произошло в Выгоничском районе. Был поврежден пассажирский поезд №86, следовавший по маршруту Климов – Москва.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Начато расследование. Предварительно объявлено, что произошло обрушение пролетного строения автомобильного моста "в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта".