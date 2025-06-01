x
01 июня 2025
|
последняя новость: 06:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 июня 2025
|
01 июня 2025
|
последняя новость: 06:56
01 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Обрушение моста на поезд в Брянской области РФ: не менее семи погибших, десятки пострадавших

Россия
Железные дороги
время публикации: 01 июня 2025 г., 05:03 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 06:13
Обрушение моста на поезд в Брянской области РФ: не менее семи погибших, десятки пострадавших
Официальный канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

В результате обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области погибли семь человек, около 70 пострадали, в числе пострадавших трое детей. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Обрушение произошло в Выгоничском районе. Был поврежден пассажирский поезд №86, следовавший по маршруту Климов – Москва.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Начато расследование. Предварительно объявлено, что произошло обрушение пролетного строения автомобильного моста "в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook