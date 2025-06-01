Обрушение моста на поезд в Брянской области РФ: не менее семи погибших, десятки пострадавших
время публикации: 01 июня 2025 г., 05:03 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 06:13
В результате обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области погибли семь человек, около 70 пострадали, в числе пострадавших трое детей. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Обрушение произошло в Выгоничском районе. Был поврежден пассажирский поезд №86, следовавший по маршруту Климов – Москва.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Начато расследование. Предварительно объявлено, что произошло обрушение пролетного строения автомобильного моста "в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта".