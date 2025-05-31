В NATО не обсуждается требование Путина предоставить гарантии о "нерасширении альянса на восток"

В NATО не обсуждается требование президента России Владимира Путина предоставить письменные гарантии о нерасширении альянса на восток. Об этом сообщает украинская служба "Радио Свобода" со ссылкой на нескольких сотрудников и дипломатов блока.

По словам собеседников издания, эта тема не поднималась ни на одной из последних встреч в рамках альянса.

Один из источников издания заявил, что письменное обязательство – "это не то, что так просто получить", так как право свободно определяться с тем, к какому союзу присоединяться, закреплено в ряде международных договоров.

По информации Reuters, ее цитирует "Медуза", Владимир Путин для завершения российско-украинской войны хочет получить от ведущих стран Запада "письменные заверения" в том, что NATО не будет расширяться на восток. Такое требование России, отмечало агентство, означает официальный отказ от вступления в альянс Украины, Грузии, Молдовы и других стран, ранее входивших в СССР.