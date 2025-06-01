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Поджог школы в Лионе: вандалы оставили изображения свастик и антиизраильские граффити

Франция
Антисемитизм
время публикации: 01 июня 2025 г., 17:38 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 17:44

В воскресенье, 1 июня, во французском городе Лион неизвестными злоумышленниками было подожжено здание школы. На стенах учебного заведения были оставлены изображения свастик и антиизраильские граффити, передает AFP.

Речь идет о школе Нове-Жоссеран, расположенной недалеко от района Пар-Дье, в 3-м округе Лиона.

По словам местных жителей, пожаром поврежден фасад здания школы. Несколько классов разгромлены и разрисованы свастиками, звездами Давида, антисемитскими и пропалестинскими граффити.

Проводится расследование. О задержании подозреваемых не сообщалось.

Мир
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