WSJ: евреи готовы голосовать за партию Ле Пен, как наиболее произраильскую во Франции

Американская газета Wall Street Journal пишет, что по мере приближения досрочных парламентских выборов все больше французских евреев готовы переступить через существующее десятки лет табу и проголосовать за ультраправое "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

"Национальное объединение" выросло из созданного Жаном Мари Ле Пеном "Национального фронта", изначально стоявшего на антисемитских позициях. Сам Ле Пен заявлял, что газовые камеры лагерей уничтожения – не более, чем "эпизод истории".

Однако после 7 октября именно "Национальное объединение" наиболее последовательно выступает в поддержку Израиля, отмечает издание. Оно активно налаживает связи с еврейской общиной, воспринимая это как подтверждение своего превращения не только в ведущую, но и в легитимную политическую силу Франции.

На прошедших несколько недель назад выборах в Европарламент сторонники Ле Пен со значительным отрывом заняли первое место. Это заставило президента Эммануэля Маркона объявить досрочные выборы, а социалистов – принять решение об объединении с ультралевыми, стоящими на пропалестинских позициях.

В такой ситуации, считают многие евреи, только победа Ле Пен гарантирует, что правительство не пойдет на поводу у сторонников палестинцев. Среди тех, кто придерживается такой точки зрения – и 88-летний охотник на нацистов Серж Кларсфельд, сам переживший Холокост. "Между антиеврейской партией и проеврейской партией я выбираю вторых", – сказал он в недавнем интервью.

Важным этапом в формировании общественного мнения стало изнасилование в предместье Парижа 12-летней еврейской девочки, совершенное на почве антисемитизма. "Национальное объединение" заявило, что ответственность за преступление несут и французские левые, поддерживающие антиизраильские настроения.

Многие французские евреи признают, что выбирают меньшее из двух зол, они опасаются, что "Национальное объединение" не до конца изжило антисемитизм и что его политика нанесет ущерб экономики. Однако впервые в истории ультраправые могут получить значительное число еврейских голосов, пишет газета.