В Курской области обрушился железнодорожный мост

В ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области во время движения грузового состава произошло обрушение железнодорожного моста, передает "Интерфакс".

В публикации цитируется заявление временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна: "Сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза – сотрудники МЧС его оперативно локализовали". Один из машинистов получил травмы ног.

Причину обрушения моста Хинштейн не называет. Возможно, речь идет о диверсии.

Как сообщалось ранее, в ночь на 1 июня в результате обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области погибли семь человек, около 70 пострадали.