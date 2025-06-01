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Мир

В Курской области обрушился железнодорожный мост

Россия
Железные дороги
время публикации: 01 июня 2025 г., 07:51 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 07:57
В Курской области обрушился железнодорожный мост
t.me/Hinshtein

В ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области во время движения грузового состава произошло обрушение железнодорожного моста, передает "Интерфакс".

В публикации цитируется заявление временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна: "Сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза – сотрудники МЧС его оперативно локализовали". Один из машинистов получил травмы ног.

Причину обрушения моста Хинштейн не называет. Возможно, речь идет о диверсии.

Как сообщалось ранее, в ночь на 1 июня в результате обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области погибли семь человек, около 70 пострадали.

Мир
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Обрушение моста на поезд в Брянской области РФ: не менее семи погибших, десятки пострадавших