Суд в США признал Джозефа Чубу виновным в убийстве мальчика из семьи американских палестинцев

Суд в США признал 73-летнего Джозефа Чубу виновным в убийстве шестилетнего ребенка в штате Иллинойс. Подчеркнуто, что Чуба совершил преступление на почве ненависти, убив мальчика из семьи американских палестинцев, сообщает Times of Israel.

Джозеф Чуба был признан виновным в нанесении 26 ножевых ранений Вадеа Аль-Файюми, а также в жестоком нападении на его мать, Ханан Шахин. Преступление было совершено через неделю после нападения ХАМАСа на Израиль в октябре 2023 года, которое положило начало войне в Газе.

Мужчина, который был арендодателем семьи, признан виновным в убийстве первой степени, покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений и двух пунктах обвинения в преступлении на почве ненависти.