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Мир

Армия РФ атаковала Украину: в Одесской области убит мужчина, в Харькове разрушена больница

Украина
Война в Украине
время публикации: 01 марта 2025 г., 09:22 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 09:36
Эвакуация пациентов из больницы в Харькове
AP Photo/Andrii Marienko

В ночь на 1 марта российская армия атаковала Украину дронами, в частности, под ударами оказались Одесская область и Харьков.

В Одесской области погиб 41-летний мужчина, еще три человека получили ранения.

В Харькове разрушена больница, там возник пожар. Из медицинского учреждения эвакуированы около 60 человек.

Украинские военные заявили, что за ночь были перехвачены 103 беспилотника, запущенных Россией.

Мир
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