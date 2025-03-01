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Ультраправый антисемит Эндрю Тейт вернулся в США из Румынии, где находился под "подпиской о невыезде"

Антисемитизм
время публикации: 01 марта 2025 г., 11:24 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 11:29
Ультраправый антисемит Эндрю Тейт вернулся в США из Румынии, где находился под "подпиской о невыезде"
AP Photo/Marta Lavandier

Ультраправый активист и инфлюенсер Эндрю Тейт, известный своим антисемитизмом, вернулся в США из Румынии, после того, как румынские власти разрешили ему покинуть страну, сообщает Times of Israel.

Тейту и его брату Тристану с 2022 года было запрещено покидать Румынию, где они обвиняются в изнасиловании и торговле людьми. Отмена этого запрета румынскими властями многими расценивается как проявление влияния новой администрации президента США Дональда Трампа. В четверг братья прилетели во Флориду на частном самолете.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис, союзник Трампа, заявил, что им не рады в его штате, а Великобритания, как сообщается, добивается экстрадиции братьев, которые являются гражданами США и Великобритании, по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

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