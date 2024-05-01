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Сотрудник британской полиции обвинен в поддержке ХАМАСа

время публикации: 01 мая 2024 г., 15:26 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 15:29
Сотрудник британской полиции обвинен в поддержке ХАМАСа
AP Photo/Frank Augstein

26-летнему сотруднику полиции Западного Йоркшира Мухаммаду Адилю предъявлено обвинение в поддержке террора. После нападения ХАМАСа на Израиль он переслал через мессенджер WhatsApp две картинки, в которых выражалась солидарность с террористами.

Расследование проводилось Северо-восточным управлением полиции под руководством Независимым отделом по контролю за деятельностью полиции. 2 мая Адиль, уже отстраненный от работы, должен предстать перед судом.

Напомним, что в ноябре 2023 года полиция Лондона объявила о разрыве контракта с адвокатом Аттиком Маликом, нанятым ею в качестве консультанта для противостояния антиизраильским демонстрациям.

Увольнение последовало после того, как издание Sunday Telegraph опубликовало видеозапись организованной Маликом в 2021 году антиизраильской демонстрации, на которой он рассказывал о "глобальной цензуре, за которой стоят сионисты", и скандировал лозунги, призывающие к уничтожению Израиля.

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