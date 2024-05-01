Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность разгоном антиизраильских манифестаций в США

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что встревожен жесткими мерами, принятыми правоохранительными органами США в отношении манифестантов, выражавших солидарность с жителями сектора Газы.

"Свобода самовыражения и право на мирные манифестации – краеугольные для нашего общества, особенно если речь идет о вопросах, вызывающих ожесточенную полемику в обществе. А конфликт на оккупированных палестинских территориях и в Израиле является именно таким", – заявил он.

Международный чиновник также подчеркнул недопустимость антисемитских и антиарабских заявлений. "Подстрекательство к насилию и пропаганда ненависти абсолютно неприемлемы. Опасная риторика может повлечь за собой действия", – добавил Тюрк.