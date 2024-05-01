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Во Флориде вступил в силу "Закон о защите сердцебиения", ограничивающий аборты

время публикации: 01 мая 2024 г., 12:08 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 12:08
Во Флориде вступил в силу "Закон о защите сердцебиения", ограничивающий аборты
AP Photo/Ng Han Guan

В штате Флорида вступил в силу принятый в 2023 году "Закон о защите сердцебиения", запрещающий прерывание беременности на сроке более шести недель. Ранее в штате действовал закон, согласно которому аборт можно было делать в течение первых 15 недель беременности.

Противники инициативы заявляют, что в течение первых шести недель многие женщины еще не знают, что беременны. Флорида оставалась последним штатом на юго-востоке США, где у женщин была возможность пройти эту процедуру – в соседних штатах аборты были ограничены.

В общей сложности речь идет о 12 штатах, в которых проживает более 21 миллиона женщин репродуктивного возраста. До 1 мая 2023 года, если срок беременности не превышал 15 недель, они могли прервать ее в одной из клиник Флориды.

Напомним, что в 2022 году Верховный суд США пересмотрел постановление, принятое 50 лет назад по делу "Роу против Уэйда" и закреплявшее право на аборт на федеральном уровне. "Конституция не дает права на аборт; и право регулировать аборты возвращается народу и его избранным представителям", – говорилось в заявлении Верховного суда.

Согласно постановлению, в каждом штате решение должно приниматься отдельно – местными законодательными собраниями или избирателями. Во многих штатах уже приняты законы, подтверждающие право на аборт.

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