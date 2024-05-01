Под давлением студентов Университет Брауна рассмотрит вопрос о бойкоте Израиля

Университет Брауна, расположенный в штате Род-Айленд, стал первым высшим учебным заведением в США, согласившимся рассмотреть вопрос об академическом бойкоте Израиля. Решение предстоит принять совету управляющих.

"В соответствии с соглашением студенты демонтируют палаточный лагерь и обязуются до конца академического года воздержаться от действий, нарушающих кодекс университета", – сообщила Кристина Паксон, президент учебного заведения, входящего в Плющевую лигу.

Первое заседание совета по данному вопросу состоится в ближайший месяц, а окончательное решение будет принято в октябре. На всех заседаниях будут присутствовать представители студентов. Объявлена амнистия всем участникам антиизраильских манифестаций.

Среди студентов, участвовавших в антиизраильских манифестациях, новости вызвали эйфорию. Речь идет о первом ощутимом успехе массового движения в поддержку ХАМАСа, охватившего американские вузы и повлекшего за собой массовые аресты.