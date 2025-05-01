Российские власти заявили об ударе ВСУ по рынку в Алешках

Российские СМИ опубликовали заявление Владимира Сальдо, именующего себя "губернатором Херсонской области", о том, что в Алешках в результате атаки украинских дронов семь человек погибли, более 20 получили ранения.

Сальдо утверждает, что целью атаки был рынок в Алешках.

Российская сторона утверждает, что ВСУ преднамеренно атаковали гражданских. СК РФ возбудил дело после этой атаки.

Украинская сторона это происшествие пока не комментирует.

Со стороны оккупированных Алешек российские военные регулярно обстреливают Херсон. В этом районе находятся склады вооружений российской армии. ВСУ неоднократно атаковали ранее цели в районе Алешек.