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Мир

Умерла старейшая женщина на Земле, ей было 116 лет

Бразилия
время публикации: 01 мая 2025 г., 05:00 | последнее обновление: 01 мая 2025 г., 05:48
Умерла старейшая женщина на Земле, ей было 116 лет
AP Photo/Mindaugas Kulbis

В возрасте 116 лет умерла старейшая жительница Земли, бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на заявление Конгрегации сестер кармелиток бразильского города Порту-Алегри.

Она скончалась в среду, 30 апреля 2025 года.

Ина Канабарру Лукас родилась 8 июня 1908 года в Сан-Франциско-ди-Ассис (Бразилия). Она была правнучкой генерала Давида Канабарро. В детстве она была очень худой, и многие считали, что она не доживет до взрослого возраста. Она работала воспитательницей в детском саду при средней школе Санта-Тереза-де-Жезус, среди ее воспитанников был Жуан Фигейреду (1918-1999), 30-й президент Бразилии. Позже она приняла монашество. Ни своей семьи, ни детей у нее не было. Ее считали самой пожилой жительницей Земли после смерти в декабре 2024 года жительницы Японии Томико Итооки, прожившей 116 лет.

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