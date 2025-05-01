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Мир

США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах

США
Украина
время публикации: 01 мая 2025 г., 01:37 | последнее обновление: 01 мая 2025 г., 01:47
США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах
Ukrainian Presidential Press Office via AP

Министерство финансов США сообщило о подписании с Украиной соглашения о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления, так называемого "соглашения о природных ресурсах".

"Благодаря неустанным усилиям президента Трампа по обеспечению прочного мира я рад объявить о подписании сегодняшнего исторического соглашения об экономическом партнерстве между США и Украиной, утверждающего совместный инвестиционный фонд восстановления", – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

О подписании соглашения написала в своем Х-блоге вице-премьер Украины Юлия Свириденко, прилетевшая в США для заключения этой сделки. "Совместно с США мы создаем фонд, который привлечет мировые инвестиции в нашу страну", – написала она.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, фонд создается на основе 50/50 и обе стороны будут иметь равное право голоса.

Издание Bloomberg написало, что США получили привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ.

Мир
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