Удар российских БПЛА по Одессе, есть жертвы
время публикации: 01 мая 2025 г., 06:14 | последнее обновление: 01 мая 2025 г., 06:20
В ночь на 1 мая армия РФ вновь атаковала Украину, применив БПЛА-камикадзе. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщает о двух погибших и пяти пострадавших в результате такой атаки в Одессе.
По словам Кипера, вследствие атаки повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили.
Ликвидация последствий удара продолжается. На местах развернуты палатки для оказания помощи, передает агентство "Интерфакс-Украина".