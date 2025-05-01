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Удар российских БПЛА по Одессе, есть жертвы

Война в Украине
Погибшие
время публикации: 01 мая 2025 г., 06:14 | последнее обновление: 01 мая 2025 г., 06:20
Удар российских БПЛА по Одессе, есть жертвы
Головне управління ДСНС України в Одеській області

В ночь на 1 мая армия РФ вновь атаковала Украину, применив БПЛА-камикадзе. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщает о двух погибших и пяти пострадавших в результате такой атаки в Одессе.

По словам Кипера, вследствие атаки повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили.

Ликвидация последствий удара продолжается. На местах развернуты палатки для оказания помощи, передает агентство "Интерфакс-Украина".

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