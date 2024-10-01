Отчет минобороны РФ о "спецоперации" в Украине. 951-й день войны

Министерство обороны РФ 1 октября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 951-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ уже около двух месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области. Противник потерял до 95 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Вишневое Харьковской области. Нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 53-й, 60-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ставки, Ямполь Донецкой Народной Республики, Лозовая Харьковской области и Невское Луганской Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 410 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены два склада с боеприпасами. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 24-й, 58-й, 72-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Константиновка, Федоровка, Зализнянское и Майское Донецкой Народной Республики. Отражена контратака подразделения 5-й штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял до 900 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицы: М777 и М198 производства США, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация", 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании. Уничтожен склад с боеприпасами. Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Крутой Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 47-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й, 116-й, 119-й бригад теробороны, 12-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Селидово, Дзержинск, Николаевка, Лысовка, Сухая Балка, Дружба и Шевченко Донецкой Народной Республики. Отражены девять контратак штурмовых групп 28-й, 47-й, 150-й, 151-й и 154-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 635 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм гаубица "МСТА-Б", три 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Золотая Нива и Ровнополь Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, шесть автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожено три полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32558 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18468 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15450 орудий полевой артиллерии и минометов, 26765 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 71100 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).