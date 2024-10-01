МИД РФ: Израиль должен прекратить боевые действия и вывести войска из Ливана

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением, в котором призвало Израиль "прекратить боевые действия, вывести войска с ливанской территории и заняться реальным поиском мирных путей урегулирования ближневосточного конфликта".

"Поступают сведения о десятках погибших гражданских лиц среди ливанцев. Комбинированный характер израильского вторжения с участием всех родов войск дает основания предположить, что число жертв будет неуклонно расти", – говорится в заявлении, в котором также выражается солидарность с руководством и народом дружественного России государства.

"Очевидно, что такой шаг, предпринятый военно-политическим руководством Израиля вслед за убийством ряда лидеров "Хизбаллы", приведет к дальнейшей эскалации насилия в ближневосточном регионе. Россия решительно осуждает нападение на Ливан", – заявляет пресс-служба министерства.