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МИД РФ: Израиль должен прекратить боевые действия и вывести войска из Ливана

время публикации: 01 октября 2024 г., 15:20 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 15:22

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением, в котором призвало Израиль "прекратить боевые действия, вывести войска с ливанской территории и заняться реальным поиском мирных путей урегулирования ближневосточного конфликта".

"Поступают сведения о десятках погибших гражданских лиц среди ливанцев. Комбинированный характер израильского вторжения с участием всех родов войск дает основания предположить, что число жертв будет неуклонно расти", – говорится в заявлении, в котором также выражается солидарность с руководством и народом дружественного России государства.

"Очевидно, что такой шаг, предпринятый военно-политическим руководством Израиля вслед за убийством ряда лидеров "Хизбаллы", приведет к дальнейшей эскалации насилия в ближневосточном регионе. Россия решительно осуждает нападение на Ливан", – заявляет пресс-служба министерства.

Мир
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