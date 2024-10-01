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Представитель Пентагона: иранский удар не затронул американских военнослужащих

время публикации: 01 октября 2024 г., 20:59 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 21:03
Представитель Пентагона: иранский удар не затронул американских военнослужащих
AP Photo/Patrick Semansky

Представитель министерства обороны США заявил в эфире телеканала "Аль-Арабия", что иранский удар 1 октября не затронул дислоцированных в ближневосточном регионе американских военнослужащих.

По оценкам различных израильских СМИ, с территории Ирана по Израилю было выпущено от 200 до 400 ракет. Корпус стражей Исламской революции сообщил, что Иран воспользовался легитимным правом на самооборону.

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