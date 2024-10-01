США вводят санкции против "Молодежи холмов": "Дестабилизируют ситуацию"

Управление по контролю за иностранными активами при министерстве финансов США внесло организацию "Молодежь холмов" ("Ноар Гваот") в санкционный список, указывая, что активисты этой организации "неоднократно нападали на палестинцев и разрушали их дома и имущество".

В заявлении управления, которое опубликовано на сайте министерства финансов, сказано, что "Молодежь холмов" "дестабилизирует ситуацию на Западном берегу и наносит ущерб миру и безопасности и палестинцев, и израильтян".

По утверждению ведомства, активисты "Ноар Гваот" "совершали убийства, массовые поджоги и другие нападения в рамках так называемых акций "Таг Мехир", чтобы отомстить (в официальном заявлении не упоминаются теракты и убийства израильтян, соответственно нет указаний, "отомстить" за что именно) и запугать гражданское палестинское население".