x
01 октября 2024
|
последняя новость: 20:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 октября 2024
|
01 октября 2024
|
последняя новость: 20:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

США вводят санкции против "Молодежи холмов": "Дестабилизируют ситуацию"

время публикации: 01 октября 2024 г., 18:48 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 18:48
США вводят санкции против "Молодежи холмов": "Дестабилизируют ситуацию"
Uri Lenz/FLASH90

Управление по контролю за иностранными активами при министерстве финансов США внесло организацию "Молодежь холмов" ("Ноар Гваот") в санкционный список, указывая, что активисты этой организации "неоднократно нападали на палестинцев и разрушали их дома и имущество".

В заявлении управления, которое опубликовано на сайте министерства финансов, сказано, что "Молодежь холмов" "дестабилизирует ситуацию на Западном берегу и наносит ущерб миру и безопасности и палестинцев, и израильтян".

По утверждению ведомства, активисты "Ноар Гваот" "совершали убийства, массовые поджоги и другие нападения в рамках так называемых акций "Таг Мехир", чтобы отомстить (в официальном заявлении не упоминаются теракты и убийства израильтян, соответственно нет указаний, "отомстить" за что именно) и запугать гражданское палестинское население".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 августа 2024

Боррель инициировал введение санкций ЕС против Бен-Гвира и Смотрича. Текст заявления
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 августа 2024

Госдепартамент США объявил о внесении в "черный список" поселенческой организации и израильтянина
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 июля 2024

Япония ввела санкции против четырех израильских поселенцев
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 июня 2024

Канада накладывает санкции на "радикальных поселенцев": в списке семь имен