Трамп об иранском ударе по Израилю: "Из-за Байдена и Харрис мир на пороге мировой войны"

Бывший президент США Дональд Трамп, ведущий борьбу за возвращение в Белый дом, возложил ответственность за иранский удар по Израилю на президента США Джо Байдена и своего конкурента в предвыборной гонке вице-президента Камалу Харрис.

"При президенте Трампе на Ближнем Востоке НЕ БЫЛО ВОЙНЫ. Мир пылает, а американское руководство пропало без вести. Страна осталась без управления", – написал он в социальных сетях.

"Повсюду пылает война, а из-за двух некомпетентных людей, стоящих у власти в США, мир оказался на пороге Третьей Мировой войны. Неудивительно, что Иран так желает победы Камалы Харрис". – утверждает Трамп.

"Если бы я был на посту, не было бы ни 7 октября, ни российско-украинской войны, ни бегства из Афганистана, ни инфляции. Если победит Камала, мир отправится к чертям", – добавляет кандидат в президенты.