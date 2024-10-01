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Мир

Трамп об иранском ударе по Израилю: "Из-за Байдена и Харрис мир на пороге мировой войны"

время публикации: 01 октября 2024 г., 21:13 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 21:21
Трамп об иранском ударе по Израилю: "Из-за Байдена и Харрис мир на пороге мировой войны"
AP Photo/Alex Brandon

Бывший президент США Дональд Трамп, ведущий борьбу за возвращение в Белый дом, возложил ответственность за иранский удар по Израилю на президента США Джо Байдена и своего конкурента в предвыборной гонке вице-президента Камалу Харрис.

"При президенте Трампе на Ближнем Востоке НЕ БЫЛО ВОЙНЫ. Мир пылает, а американское руководство пропало без вести. Страна осталась без управления", – написал он в социальных сетях.

"Повсюду пылает война, а из-за двух некомпетентных людей, стоящих у власти в США, мир оказался на пороге Третьей Мировой войны. Неудивительно, что Иран так желает победы Камалы Харрис". – утверждает Трамп.

"Если бы я был на посту, не было бы ни 7 октября, ни российско-украинской войны, ни бегства из Афганистана, ни инфляции. Если победит Камала, мир отправится к чертям", – добавляет кандидат в президенты.

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