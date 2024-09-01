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Мир

США передали Узбекистану часть авиапарка афганских ВВС

время публикации: 01 сентября 2024 г., 14:19 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 14:23
США передали Узбекистану часть авиапарка афганских ВВС
AP Photo/Massoud Hossaini

США передали Узбекистану часть летательных аппаратов, на которых пилоты афганских ВВС бежали в Узбекистан после захвата талибами Кабула в 2021 году. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на официального представителя министерства обороны США.

"Договоренность о передаче была достигнута в контексте двустороннего взаимодействия в борьбе с терроризмом, контрабандой наркотиков и обеспечении безопасности границ", – отмечается в ответе представителя Пентагона.

Министерство обороны США не сообщает, о скольких летательных аппаратах идет речь. В общей сложности в 2001 году в Узбекистан перелетели 22 самолета и 24 вертолета афганских ВВС. Талибы назвали военную технику собственностью Афганистана и потребовали от Узбекистана ее вернуть.

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