США передали Узбекистану часть авиапарка афганских ВВС

США передали Узбекистану часть летательных аппаратов, на которых пилоты афганских ВВС бежали в Узбекистан после захвата талибами Кабула в 2021 году. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на официального представителя министерства обороны США.

"Договоренность о передаче была достигнута в контексте двустороннего взаимодействия в борьбе с терроризмом, контрабандой наркотиков и обеспечении безопасности границ", – отмечается в ответе представителя Пентагона.

Министерство обороны США не сообщает, о скольких летательных аппаратах идет речь. В общей сложности в 2001 году в Узбекистан перелетели 22 самолета и 24 вертолета афганских ВВС. Талибы назвали военную технику собственностью Афганистана и потребовали от Узбекистана ее вернуть.