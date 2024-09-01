Евгения Беркович дала первое интервью после приговора: "Я не жалею"

Режиссер Евгения Беркович, приговоренная российским судом к шести годам лишения свободы по статье "об оправдании терроризма" из-за поставленного ей спектакля по пьесе "Финист – ясный сокол", ответила на вопросы РБК.

Она рассказала, что чувствует себя нормально – бросила курить и начала делать зарядку. "Хочется рано или поздно выйти из тюряжки живой, здоровой, с целой кукушкой, а не несчастной больной развалиной", – сказала Евгения.

По словам Беркович, к ней подсаживали провокаторов, с целью собирать информацию и передавать ее тюремным властям: "Ужасно надоели! Про троих за 15 месяцев я точно знаю от них самих – они в итоге не стали на меня стучать, еще про парочку сильно подозреваю до сих пор. Но бояться и 24/7 фильтровать базар очень тошно. Но приходится. Но достало!"

Дело против нее и драматурга Светланы Петрийчук она назвала липовым, вызванным, в том числе, и желанием запугать театральных деятелей. Беркович сообщила: она не знает, кто такой тайный свидетель "Никита", давший показания по ее делу. По ее мнению, это оперативный сотрудник, которого привлекли, чтобы закрыть дыры в обвинении.

Отвечая на вопрос, жалеет ли она о постановке спектакля, Беркович сказала: "Конечно, не жалею. Во-первых, как я уже сказала, совершенно очевидно, что "Финист" – это просто повод, так что не было бы "Финиста", нашли бы другой повод. Что ж теперь, обо всей жизни жалеть? Ну нет, не мой стайл. А во-вторых, это хороший спектакль, и я уверена, что он нанес немного пользы людям и причинил свою порцию добра и красоты".

Напомним: Беркович и Петрийчук задержали 4 мая 2023 года в Москве сначала в статусе свидетельниц, а затем как подозреваемых по делу об "оправдании терроризма". Были проведены обыски. Уголовное дело возбуждено в связи со спектаклем "Финист Ясный Сокол", поставленным несколько лет назад и удостоенным российской театральной премии "Золотая маска". В этом спектакле рассказывались истории девушек, принимающих ислам и отправляющихся на Ближний Восток к виртуальным "женихам", оказываясь в пекле террористических войн.