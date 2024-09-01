Власти РФ сообщили об атаке украинских БПЛА на Каширскую ГРЭС в Подмосковье

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов сообщил в Telegram-канале, что в ночь на 1 сентября была предпринята попытка атаки тремя беспилотниками территории Каширской ГРЭС. "Жертв и разрушений нет, пожара не последовало", – заявляет он.

По словам Шувалова, подача энергоснабжения не нарушена, на месте работают оперативные службы.

По предварительным данным, в ночь на 1 сентября в Подмосковье были сбиты пять украинских БПЛА. Еще пять БПЛА, согласно заявлениям российских властей, уничтожили в районе Конаково в Тверской области. Кроме того, за ночь 26 беспилотников сбили в Брянской области, более десяти – в Воронежской области, три – в Тульской области, два – в Курской области. Атаки БПЛА также предотвратили в Рязанской и Липецкой областях, передает РИА Новости.