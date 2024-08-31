Армия РФ вновь нанесла удары по населенным пунктам Украины, семь человек погибли

В субботу, 31 августа, армия РФ вновь наносила удары по населенным пунктам Украины, в результате чего погибли не менее семи человек.

Было атаковано село Черкасская Лозовая под Харьковом, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, в результате атаки начался пожар в одном из домов. Синегубов добавил, что под завалами могут находиться люди.

В настоящее время известно о двух погибших женщинах. Также сообщается, что восемь человек получили ранения.

Немного ранее глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что утром российские военные обстреляли город Часов Яр Донецкой области, снаряды попали в многоэтажный и частный дома. В результате обстрела, по его словам, погибли не менее пяти человек (все погибшие – мужчины в возрасте от 24 до 38 лет).