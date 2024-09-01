Польша отметила 85-летие начала Второй Мировой войны, напоминив о российской агрессии против Украины

В Польше прошли 1 сентября церемонии в ознаменование 85-й годовщины начала Второй Мировой войны. В Велюни, первом городе, который подвергся в 1939 году гитлеровской бомбардировке, унесшей 1200 жизней, в памятных мероприятиях участвовал президент Польши Анджей Дуда.

"Мы простили, но мы помним. Боль еще не прошла. Десятки тысяч человек, пострадавших в результате нападения Германии, еще живы. Простого извинения недостаточно", – заявил глава государства, призвав ФРГ выплатить репарации.

Памятная церемония прошла также в Вестерплатте, ставшем символом доблести поляков. 1-7 сентября гарнизон военного склада держал здесь оборону против численно превосходящих сил, включавших в себя и броненосец "Шлезвиг-Гольштейн". Оборона Вестерплатте стала первым сражением войны.

Выступавший перед собравшимися здесь премьер-министр Дональд Туск заявил, что для Польши уроки Второй Мировой – не абстрактное понятие. Он провел параллель между германским вторжением в Польшу в 1939 году и российским вторжением в Украину в 2022 году.

"Главный урок прошлого – это готовность объединить весь западный мир, Европу и NATO для защиты от агрессии, пример которой мы видим сейчас в Украине", – сказал он.