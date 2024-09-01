Минобороны РФ, "СВО" в Украине: снова заявлено об уничтожении израильской РЛС. 921-й день войны

Министерство обороны РФ 1 сентября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 921-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ уже несколько недель, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кудиевка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, танк, бронетранспортер, четыре автомобиля, три 122-мм гаубицы Д-30 и боевую машину реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны, 12-й бригады специального назначения "Азов" в районах населенных пунктов Петропавловка, Кругляковка Харьковской области, Ямполь и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки подразделений 116-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1 батальона нацгвардии. Потери противника составили до 510 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина "Козак" и девять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 "Braveheart" производства Великобритании, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и шесть полевых складов боеприпасов. В результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Выемка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Острое, Зализнянское, Часов Яр, Ступочки и Антоновка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 116-й бригады теробороны. Противник потерял до 660 военнослужащих, танк и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США, две 155-мм самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании и две станции радиоэлектронной борьбы. Также уничтожено три склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями полностью освободили населенный пункт Птичье Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 32-й, 53-й, 117-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили восемь контратак штурмовых групп 53-й механизированной, 142-й пехотной, 71-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и пять 122-мм гаубиц Д-30. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Новоукраинка и Разлив Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 100 военнослужащих, танк, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства и 155-мм гаубицу М198 производства США. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной, 31-й механизированной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Малая Токмачка Запорожской области, Змиевка и Веселое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и две 155-мм гаубицы "FH-70" производства Великобритании. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены радиолокационная станция воздушного наблюдения RPS-42 производства Израиля*, поражены цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и ангары для их хранения в Харьковской области, а также скопления живой силы и военной техники противника в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства США и "Vampire" чешского производства, а также 171 беспилотный летательный аппарат".

*Минобороны РФ в третий раз заявляет об уничтожении РЛС израильского производства.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 641 самолет, 283 вертолета, 30920 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17801 танк и другие боевые бронированные машины, 1434 боевые машины реактивных систем залпового огня, 13898 орудий полевой артиллерии и минометов, 25501 единица специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 66500 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).