В Лондоне совершено нападение на экс-чемпиона мира по боксу

В районе Лейтон востоке Лондона двое мужчин, угрожая пистолетом, ограбили бывшего чемпиона мира по боксу Амир Хана. Полиция начала расследование.

Хан сообщил, что нападение произошло, когда он, вместе с женой Фарьял, переходили через улицу. Один из бандитов направил пистолет прямо в лицо спортсмену. Тот отдал преступникам свои часы, после чего нападавшие скрылись. "Главное, что сейчас мы в безопасности", - написал Хан.

Боксер, которому уже 35 лет, провел последний бой в феврале нынешнего года, уступив Келлу Бруку. Всего на профессиональном ринге он победил в 34 поединках, 21 из которых закончился нокаутом. А в 2004 году на Олимпиаде в Афинах Хан завоевал серебро.