Посол Израиля в России предложил провести встречу между Путиным и Зеленским в Иерусалиме и пообещал не переносить День Победы

Посол Израиля в России Александр Бен Цви в интервью информационному агентству ТАСС заявил, что Израиль посчитал бы "большой честью", если бы переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным состоялись в Иерусалиме.

В Кремле заявляют, что у такой встречи нет пока достаточно веских кричин.

Бен Цви также прокомментировал празднование в Израиле 9 мая и конфликт вокруг Александровского подворья.

Посол подчеркнул, что, несмотря на полученные обращения, Израиль не откажется от празднования победы над Германией 9 мая. "В Израиле живут много ветеранов, которые ждут этот день, который они празднуют. Для них это очень эмоциональный день. 9 Мая всегда отмечалось в Израиле и всегда будет отмечаться", - заявил Бен Цви.

На вопрос об Александровском подворье посол заявил, что этой темой занимается соответствующая комиссия.

"Вопрос подворья находится сейчас на рассмотрении комиссии трех министров - министра строительства и жилищной политики Зеэва Элькина, министра туризма Йоэля Развозова и министра по вопросам религии Матана Кааны. Эти вопросы находятся на их рассмотрении. Когда это будет сделано, я пока сказать не могу", - объяснил Бен Цви.