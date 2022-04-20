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NEWSru.co.il :: В мире20 апреля 2022 г., 15:47

Bloomberg: в решении о вторжении в Украину участвовали Шойгу, Герасимов и Патрушев

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Информационное агентство Bloomberg утверждает со ссылкой на свои источники в Кремле, что решение о вторжении в Украину было принято президентом России Владимиром Путиным вместе с узким кругом советников, в который входили министр обороны Сергей Шойгу, начальник генштаба Валерий Герасимов и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.


После начала войны, как утверждают источники Bloomberg, круг советников президента "сузился еще больше".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответил на просьбу журналистов Bloomberg прокомментировать эту информацию.

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