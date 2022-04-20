Bloomberg: в решении о вторжении в Украину участвовали Шойгу, Герасимов и Патрушев

Информационное агентство Bloomberg утверждает со ссылкой на свои источники в Кремле, что решение о вторжении в Украину было принято президентом России Владимиром Путиным вместе с узким кругом советников, в который входили министр обороны Сергей Шойгу, начальник генштаба Валерий Герасимов и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

После начала войны, как утверждают источники Bloomberg, круг советников президента "сузился еще больше".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответил на просьбу журналистов Bloomberg прокомментировать эту информацию.