Британский суд разрешил экстрадировать в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Вестминстерский магистратский суд Лондона принял решение об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Окончательное решение должна принять министр внутренних дел Великобритании Прити Пател. У Ассанжа есть право на обжалование.

В США против основателя WikiLeaks выдвинуты обвинения по 18 статьям, в том числе и в нарушении законодательства о шпионаже. Основанием для этого стала публикация сайтом секретных материалов, в том числе – имен иностранцев, сотрудничавших с американскими спецслужбами. Ассанжу грозят 175 лет тюрьмы.

Сага о его выдаче в США продолжалась несколько лет. В 2021 году магистратский суд постановил, что экстрадиция невозможна из-за психического состояния Ассанжа. Однако Верховный суд отметил, что США обещали предоставить ему должный уход, и вернул дело на повторное рассмотрение.