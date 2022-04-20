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NEWSru.co.il :: В мире20 апреля 2022 г., 21:12

Глава Евросовета Шарль Мишель посетил Украину: "Россия должна понести наказание за содеянное"

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Глава Евросовета Шарль Мишель посетил Украину: "Россия должна понести наказание за содеянное"

В среду, 20 апреля, глава Европейского совета Шарль Мишель посетил Киев. Об этом он написал в соцсетях, назвав Украину "сердцем свободной и демократической Европы".

Шарль Мишель провел переговоры с руководством Украины о взаимодействии ЕС и Киева, помощи европейских стран Украине и перспективах вступления страны в ЕС.

О встрече с главой Европейского совета написал в своем "твиттере" президент Украины Владимир Зеленский.


По итогам визита Шарль Мишель заявил, что "Россия должна понести наказание" за происходящее в Украине. "Нет слов, чтобы описать, что я чувствую не как председатель Европейского совета, а как отец, как человек. Это зверства. Это военные преступления. Это должно быть наказано. Это будет наказано. Они должны заплатить за то, что они там сделали", - цитирует европейского чиновника CNN.

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