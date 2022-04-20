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NEWSru.co.il :: В мире20 апреля 2022 г., 18:59

Россия произвела первый пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты

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Россия произвела первый пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты

В среду, 20 апреля, министерство обороны России распространило видео первого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", с которого начались летные испытания ракеты.

Видео было опубликована в Telegram-канале российского оборонного ведомства. На нем видно, как ракета стартует из шахты и летит в направлении цели.

Первый пуск осуществлялся с космодрома Плесецк в Архангельской области.


Министерство обороны РФ рапортовало, что задачи пуска были выполнены в полном объеме.

Согласно публикации минобороны, ракетный комплекс "Сармат" является изделием "исключительно российской кооперации промышленности". Благодаря энергомассовым характеристикам ракеты расширился диапазон ее боевого оснащения, включающий гиперзвуковые блоки. "Новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета. Ракета способно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны", - говорится в пресс-релизе.

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