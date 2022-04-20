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NEWSru.co.il :: В мире20 апреля 2022 г., 21:45

Представители европейских стран и США бойкотировали выступление министра финансов РФ на G20

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Министр финансов России Антон Силуанов

Глава федеральной резервной системы США Джэнет Йеллен и представители Европы и Канады бойкотировали выступление министра финансов России Антона Силуанова на закрытом заседании G20. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

Представители Украины, участвовавшие во встрече в качестве приглашенных гостей, также покинули заседание, когда к сессии подключился по видеосвязи Силуанов.

Еще до начала встречи министров финансов стран "большой двадцатки" радио "Голос Свободы" передавало, что делегации западных стран готовятся к скоординированным акциям бойкота и другим формам дипломатического протеста в связи с участием представителя России на этом форуме.


Джэнет Йеллен ранее сообщила Индонезии, которая в этом году принимает форум G20, что она не будет участвовать в сессия, на которых будет присутствовать Россия.

В пресс-службе заместителя премьер-министра Канады Христи Фриланд сообщили, что встречи министров финансов в Вашингтоне посвящены мерам по поддержке мировой экономики, которая пострадала в результате войны, развязанной Россией в Украине. Война привела к росту цен на продукты и топливо, сильнее всего ударяя по самым уязвимым. Россия не должна участвовать в этих встречах.

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