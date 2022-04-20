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NEWSru.co.il :: В мире20 апреля 2022 г., 14:15

Кремль заявил о передаче Киеву в рамках переговоров документа "с четкими формулировками"

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Кремль заявил о передаче Киеву в рамках переговоров документа "с четкими формулировками"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в рамках переговорного процесса Москва передала Киеву роект документа с "четкими формулировками".

"В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает в себя абсолютно четкие, выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал заявление Пескова следующим образом: "РФ очень любит делать громкие заявления, чтобы оказывать давление на тот или иной процесс. Это их традиционная тактика. Суть же всегда проще. Во время стамбульского раунда оппонентам была передана формульная позиция украинской стороны. Они изучали ее и сейчас просто дали свои встречные позиции. Не более того".


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