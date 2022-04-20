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NEWSru.co.il :: В мире20 апреля 2022 г., 12:25

Парламент Великобритании решит, расследовать ли нарушения локдауна Джонсоном

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Британская Палата общин проведет 21 апреля заседание, на котором будет обсуждаться вопрос о создании парламентской комиссии по расследованию действий премьер-министра Бориса Джонсона после того, как стало известно о его участии в вечеринках, нарушавших локдаун.


Лейбористы утверждают, что Джонсон целенаправленно пытался ввести парламент в заблуждение – это правонарушение может служить основанием для отстранения от должности. Премьер уже извинился за свои действия и выплатил выписанный ему штраф, однако глава оппозиции Кеир Страмер назвал это извинение фарсом.

Если депутаты выскажутся за создание комиссии, в ее полномочиях будет наложить на главу правительства взыскание – вплоть до исключения из Палаты общин. Однако консерваторы поддержат лидера своей партии, и начало расследования представляется маловероятным.

Среди расследуемых мероприятий был и день рождения Джонсона, устроенный 19 июня 2020 года. На нем присутствовало около 30 гостей, несмотря на то, что встречи на свежем воздухе ограничивались шестью участниками.

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