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NEWSru.co.il :: В мире20 апреля 2022 г., 10:34

Минобороны РФ заявило, что за 55 дней войны сбито больше самолетов, чем было у ВВС Украины

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Минобороны РФ заявило, что за 55 дней войны сбито больше самолетов, чем было у ВВС Украины

Министерство обороны РФ утром 20 апреля представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины.

"В результате удара высокоточными ракетами в районах Нововоронцовка и Кислевка уничтожено до 40 человек личного состава украинских войск, а также семь единиц военной техники. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 73 военных объекта Украины. Среди них: четыре пункта управления, 57 мест скопления живой силы и украинской военной техники, семь опорных пунктов и четыре склада боеприпасов. Также в результате ударов уничтожены шесть танков, девять бронемашин и батарея 152-мм гаубиц "Мста-Б". Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1053-м объектам украинской военной инфраструктуры. Среди них уничтожены: 31 пункт управления, шесть складов горюче-смазочных материалов, 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, а также 106 огневых позиций артиллерии. Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Подвысокое, Чистоводовка, Яковенково, Покровское сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Также в районах Донецкое и Скилеватое сбиты в воздухе две тактические ракеты "Точка-У"", – заявляет минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 496 беспилотных летательных аппаратов, 253 зенитных ракетных комплекса, 2388 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1029 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2232 единицы специальной военной автомобильной техники", – сказано в тексте официального заявления минобороны РФ.


По оценкам многих военных экспертов, количество "уничтоженной" украинской военной техники, указываемое в отчетах минобороны РФ, по ряду параметров превышает реальный военный потенциал Украины на начало войны. В частности, судя по заявлениям российского минобороны, беспилотных самолетов "Байрактар ТБ-2" уничтожено больше, чем Турция поставила Украине, самолетов сбито больше, чем было у ВВС Украины до войны. Это вызывает недоверие к отчетам российского оборонного ведомства, особенно на фоне продолжающегося сопротивления армии Украины.

Новых сведений о потерях российских военных минобороны РФ давно не публикует.

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