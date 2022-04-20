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NEWSru.co.il :: В мире20 апреля 2022 г., 09:51

Вечеринка-сюрприз в честь дня рождения вопреки желанию работника обошлась работодателю в $450 тысяч компенсации

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Вечеринка-сюрприз в честь дня рождения вопреки желанию работника обошлась работодателю в $450 тысяч компенсации

Суд в штате Кентукки обязал компанию Gravity Diagnostics выплатить ее бывшему работнику 450 тысяч долларов компенсации за коллективное празднование его дня рождения вопреки его недвусмысленной просьбе не делать этого, и за последовавшее за этим увольнение.

Работник, Кевин Берлинг, попросил руководство компании не устраивать праздник в честь его дня рождения, поскольку он страдает от приступов паники. Несмотря на это, Берлингу устроили вечеринку-сюрприз, с которой он был вынужден сбежать.

На следующий день Берлинг был вызван к руководству, которое начало отчитывать его за "лишение коллектива возможности порадоваться" и за "детское поведение". После того, как в кабинете руководства у него случился еще один приступ паники, Берлинг был отправлен на два дня домой, а затем уволен с формулировкой "представляет угрозу для других работников".


Суд присяжных после двух дней слушаний обязал Gravity Diagnostics заплатить Берлингу 300 тысяч долларов компенсации за психологический ущерб и 150 тысяч долларов за незаконное увольнение.

Адвокаты компании заявили, что намерены оспорить решение в вышестоящей инстанции.

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