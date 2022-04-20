Верещук: сегодня открыт гуманитарный коридор для выхода гражданских из Мариуполя

Утром 20 апреля вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что на сегодня согласован гуманитарный коридор из Мариуполя.

В течение предыдущих трех дней гуманитарных коридоров в зоне боевых действий не было, кроме коридора, открытого российскими военными в Мариуполе для выхода на территорию РФ.

"Гуманитарный коридор из Мариуполя на сегодня, 20 апреля... Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно на этом направлении мы сфокусируем наши усилия сегодня. Нам удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и стариков", – пишет Верещук.