В результате обстрела Белгородской области погибла беременная женщина

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что днем 20 апреля "под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа", сообщает "Медуза".

"Осколком снаряда тяжело ранило беременную женщину, которая проходила в момент обстрела по улице", – написал глава региона в своем телеграм-канале. Спасти женщину и плод врачам не удалось.

Еще трое жителей Новой Таволжанки получили ранения разной степени тяжести, написал Гладков, добавив, что от госпитализации пострадавшие отказались.

Также в результате обстрела повреждены несколько частных домовладений и два автомобиля.

Новая Таволжанка расположена в трех километрах от границы России и Украины. Власти Белгородской области регулярно сообщают об обстреле этого населенного пункта.