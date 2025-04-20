Массовая стрельба на петушиных боях в Эквадоре, 12 погибших

В Эквадоре полиция арестовала четверых человек по подозрению к причастности к массовой стрельбе во время петушиных боев. Жертвами стрельбы стали 12 посетителей кровавого зрелища, еще несколько получили ранения.

На записи камер наблюдения видно, как по меньшей мере пять вооруженных автоматическим оружием заходят в помещение и открывают огонь по зрителям, которые пытаются спрятаться за сидениями. Участники нападения одеты в одежду в стиле Military, распространенную у боевиков наркокартелей.

Вскоре после стрельбы полиция нашла два брошенных автомобиля, один из которых был сожжен, а второй – перевернут, а также одежду, которая была на злоумышленниках.

Полиция опубликовало видео задержанных, однако их лица были заретушированы. Следователи заявляют, что они принадлежат к банде Los R7. В ходе обыска изъято восемь единиц автоматического оружия, четыре пистолета, три дробовика, боеприпасы, мобильные телефоны и тактические перчатки.